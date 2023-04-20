Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти ПВК "Вагнера"

Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти ПВК "Вагнера"

Уряд Швейцарії офіційно приєднався до санкцій Європейського союзу, включивши до свого списку обмежень ПВК "Вагнера", пише Валерия Полищук, РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

Крім цього Швейцарія ввела санкції проти російського інформаційного агентства РІА ФАН за поширення проурядової пропаганди і дезінформації. Інформагентство належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Крім того, уряд Швейцарії ввів заборону на рекламу телеканалів RT Arabic і Sputnik Arabic, не наклавши обмеження на їхнє мовлення.

"Обидва канали відіграють важливу роль у систематичній міжнародній кампанії російського уряду з маніпулювання ЗМІ та фальсифікації фактів", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Федеральна рада країни заявила, що більш ефективно протиставляти неправдиві та шкідливі заяви фактам, а не забороняти їх повністю.

"Тому, хоча ці два ЗМІ не будуть заблоковані у Швейцарії, буде введено заборону на їхню рекламу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня Канада ввела санкції проти 14 осіб та 34 компаній з Росії, які пов'язані з ПВК "Вагнера" та авіаційним сектором.

Крім того, 13 квітня Європейський союз запровадив санкції проти ПВК "Вагнера".

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