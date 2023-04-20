Зустріч "Рамштайн" - Зеленський сказав, чого Україна очікує від партнерів

Україна в період підготовки до контрнаступу очікує, що на завтрашній зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" будуть розглядатися питання необхідної для ЗСУ зброї. Мова йде про далекобійну, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Володимира Зеленського під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Важливий Рамштайн. Ви знаєте до чого Україна готується і з приводу підготовки відповідних кроків є меседжі нашої команди, яка буде представлена на цьому засіданні. Деякі речі треба трішечки "пушить", щоб відповідна зброя, яка посилить нашу армію на полі бою, прийшла швидше, ніж вона навіть запланована" , - заявив Зеленський.

Глава держави акцентував - варто обговорити зброю на яку Україна так довго очікує.

"Зокрема, це тренінг між місіями наших пілотів, відповідна далекобійна зброя, дуже конкретна, з дуже конкретними партнерами, з дуже конкретною кількістю про яку були домовленості" , - зауважив Зеленський.

Зустріч "Рамштайн-11"

Нагадаємо, як раніше анонсувалося наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн", яке вже стане 11-м за рахунком, заплановане на 21 квітня.