Міністерство фінансів: Держборг України за рік збільшився у півтора рази

Державний та гарантований державою борг України збільшився на $13,4 млрд — до 78,5% ВВП на кінець 2022 року, повідомляє Новое время.

За підсумками 2021 року він складав 48,9%. Про це повідомляє Міністерство фінансів у Twitter.

"У 2022 році повномасштабне російське вторгнення призвело до падіння номінального ВВП України до $161 млрд і збільшення пропорції (прямого) державного боргу України до ВВП до 71,6% із 43,3% у 2021 році" , — зазначили у міністерстві.

Зростання держборгу відбулося за рахунок збільшення на 50,4% боргу, отриманого на пільгових умовах, — з $29,1 млрд 2021 року до $43,9 млрд 2022 року.

Як повідомлялося, Програма розширеного фінансування EFF МВФ у базовому сценарії передбачає, що за підсумками 2022 року держборг міг становити 81,7% ВВП, у 2023 році досягти 98,3% ВВП, а в 2024 — пікового рівня в 105% ВВП, після чого почне поступово знижуватися.