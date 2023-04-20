SpaceX вперше запустила корабель Starship, але політ був не довгим

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила перший запуск надважкої ракети Starship, яка повинна в майбутньому доставити людей на Марс, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише пресслужбу SpaceX.

Ракета стартувала з майданчика в Техасі в межах тестового запуску.

Онлайн-трансляція запуску

Після початку запуску стало відомо про те, що частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy - вийшли з ладу.

Момент запуску ракети

Вже через хвилину ракета почала обертатись внаслідок чого збилась із правильного курсу. Трохи пізніше Starship все ж вибухнула над Мексиканською затокою.

Перед запуском Маск відзначив, що для успішного запуску ракети може знадобитись кілька спроб.

SpaceX, зі свого боку, обіцяє вивчити проблеми, які виникли під час під час запуску й продовжити роботу над Starship.

Нагадаємо, що у квітня Федеральне управління цивільної авіації США задовольнило запит компанії SpaceX на льотні випробування ракети Starship.

Перший тестовий політ повинен був відбутись ще в понеділок 17 квітня, однак компанія перенесла його через проблеми з клапаном тиску.