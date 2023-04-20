Spravdi: Путін через побоювання арешту скасовує свої закордонні візити

Російський диктатор Володимир Путін відміняє свої закордонні візити через побоювання бути арештованим, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

Останнім часом Путін мав відвідати декілька країн - Південно-Африканську Республіку та Туреччину. Однак його візити було скасовано.

При цьому влада ПАР раніше заявляла, що визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та розуміє, що зобов'язана заарештувати президента РФ. А ось в Туреччині Римський статут не ухвалювали.

"Раніше в МЗС РФ у один голос запевняли, що "рішення МКС нікчемне й аж ніяк не вплине на роботу Путіна, оскільки цей суд не є повноцінним органом". Запевнили, що навіть не реагуватимуть на ордер юридично" , - сказано в повідомленні.

Однак 18 квітня російська Дума ухвалила закон, згідно з яким у Росії саджатимуть на 5 років за допомогу МКС у затриманні Путіна. Окрім цього даним законом Путіну надали "додаткові повноваження" щодо захисту від МКС.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. При цьому ордер на їх арешт діятиме до кінця їх життя, поки вони не постануть перед судом.