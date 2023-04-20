Витік даних Пентагону: Китай відмовився давати зброю "вагнерівцям"

У російської приватної військової компанії "Вагнера" не вдалося переконати Китай постачати їй зброю, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать секретні документи Міністерства оборони США, які потрапили в мережу із посиланням на Financial Times.

Згідно з одним із опублікованих документів Пентагону, представники ПВК "Вагнера", яка контролюється близьким соратником президента РФ Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, "шукали боєприпаси і обладнання" в Китаю "на початку 2023 року".

Але станом на початок січня Китай "не надіслав (ПВК "Вагнера" – "ДС") жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав жодних контактів із (ПВК "Вагнера" – "ДС") щодо постачання зброї", йдеться в тому ж документі.

Як пише FT, звернення "вагнерівців" до Китаю вказує на те, що вони принаймні частково були впевнені у відкритості Пекіна до надання Росії зброї.

У "зливах" Пентагону також згадуються успішні приклади придбання ПВК "Вагнера" зброї в інших союзників Москви – Білорусі та Сирії.

Згідно з одним із документів, на початок січня Білорусь "уже поставила 50% обіцяної зброї" та запропонувала надіслати "вагнерівцям" 300 тисяч снарядів для гранатометів ВОГ-17. Бойовики також придбали в Сирії шість гранатометів СПГ-9 і 180 гранат у невстановлений час.

А в Туреччині ПВК "Вагнера" намагалась домовитись про закупівлю безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, контрбатарейних систем і гаубичних артилерійських установок, але отримала відмову.

Нагадаємо, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо заяв учасників приватної військової компанії "Вагнера", які в інтервью зізналися у вбивствах цивільного населення на Донбасі, зокрема дітей, за наказами командування.