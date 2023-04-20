Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги для України
Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, який, зокрема, включає артилерійські боєприпаси калібром 155 мм, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні ERR.
Крім того, Естонія передасть Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.
Снаряди є внеском Естонії у власну ініціативу ЄС щодо спільного відправлення в Україну одного мільйона снарядів.
"Завтра на "Рамштайні" я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим іще Естонія може допомогти Україні", — заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.
Нагадаємо, Сполучені Штати 19 квітня оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги на 325 мільйонів доларів.