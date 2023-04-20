Литва затвердила національні санкції проти громадян РФ та Білорусі

У четвер, 20 квітня, парламент Литви остаточно затвердив введення національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні. Депутати змогли подолати вето президента, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє LRT.

99 членів Сейму проголосували за ухвалення закону без поправок, запропонованих президентом, семеро проголосували проти і двоє утрималися.

Згідно з остаточно затвердженим законом про обмежувальні заходи, з 2 травня цього року до 3 травня 2024 року для росіян і білорусів буде обмежено отримання литовських віз, статусу електронного резидента. При цьому для них буде введено заборону на ввезення українських гривень.

Громадяни Росії зіткнуться з додатковими труднощами під час в'їзду до Литви і при придбанні нерухомості, а їхні заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не прийматимуть.

Ухвалений закон також призупиняє приймання заяв на отримання візи від громадян Росії та Білорусі, за винятком випадків, коли посередником у видачі візи виступає Міністерство закордонних справ Литви. Це дасть змогу в'їжджати в Литву особам, яких переслідують московський і мінський режими.

Крім того, до травня 2024 року в Литві не прийматимуть заяви на отримання тимчасової посвідки на проживання для громадян Росії. Виняток буде зроблено для тих, для кого посередником виступає уповноважений урядом Литви орган або у кого є шенгенська віза, національна віза або посвідка на проживання в одній із країн Євросоюзу.

Зазначимо, що частина обмежень для громадян Росії не діятиме для білорусів.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа наклав вето на ухвалений Сеймом закон про національні санкції.

Нагадаємо, раніше у парламенті Литви запропонували зобов'язати держслужбовців декларувати зв'язки з Росією та Білоруссю.