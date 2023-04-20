В МЗС Молдови запевнили, що вже виходять з договорів в рамках СНД

У міністерстві закордонних справ та євроінтеграції Молдови запевнили, що вже почали процес денонсації деяких договорів у рамках Співдружності незалежних держав (СНД), повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє Newsmaker, про це у відомстві заявили у відповідь на заяви генерального секретаря СНД.

У міністерстві повідомили, що разом з іншими відомствами проаналізували угоди в рамках СНД та що участь Молдови у частині з них недоцільна.

"У підсумку влада почала процес денонсації цих угод" , – зазначили у міністерстві, додавши також, що пріоритет Молдови – вступ до Євросоюзу.

Коментар з’явився у відповідь на слова генерального секретаря СНД Сєргєя Лебедєва про те, що Молдова буцімто ще не робила практичних кроків для виходу з СНД і не денонсувала ніяких угод.

Наприкінці лютого глава МЗС Ніку Попеску оголосив, що Молдова починає вихід із кількох десятків договорів у рамках СНД.