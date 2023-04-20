Подоляк: На "Рамштайні" говоритимемо про далекобійні ракети

Україні потрібні далекобійні ракети на 100 і більше кілометрів. Це питання обговорюватиметься на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телеканалу "Київ".

"Будь-який "Рамштайн" - це перш за все аудит того що зроблено й що треба зробити з точки зору оперативної необхідності для України. Підсумують що вже надано, з урахуванням пакетів військової допомоги" , - сказав Подоляк.

Він нагадав, що вчора США оголосили новий пакет військової допомоги. Також, за словами радника, "очікуємо такі ж пакети від інших країн, у тому числі від Іспанії".

Подоляк зазначив, що це перша складова будь-якого "Рамштайну", а друга - оцінка ресурсної спроможності Росії: "що у них є, що вони використовують, що вони побудували з точки зору окупованих фортифікацій".

"Звідси виходить трете питання яке треба вирішувати на "Рамштайні" - яка необхідність та у яких інструментах потрібна (Україні, - ред.) зараз й сьогодні. Ми будемо говорити про далекобійний ракети перш за все. Нам треба далекобійні ракети - на 100 і більше кілометрів" , - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, завтра, 21 квітня, пройде чергова зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн".

У Пентагоні заявили, що пріоритетами для України та партнерів залишаються засоби ППО, артилерія та бронетехніка.

Проте, за даними видання Financial Times, Україна під час "Рамштайну" закликатиме партнерів до термінового постачання ракет для ППО.

До того ж, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, головний пріоритет України - це швидко створити багаторівневу протиповітряну оборону. Для цього потрібні сучасні винищувачі.