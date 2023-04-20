Зеленський зустрівся з мером Парижа та президентом Комітету регіонів ЄС

У четвер, 20 квітня, у межах проведення Міжнародного саміту міст та регіонів президент України Володимир Зеленський зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго та президентом Комітету регіонів Європейського Союзу Васко Кордейру, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram глави держави.

"Під час зустрічі обговорили важливість підтримки ініціативи Комітету із мобілізації регіонів ЄС навколо відновлення України. Відзначивши вагому допомогу, яку надали та продовжили надавати Україні Париж і Комітет регіонів ЄС від самого початку повномасштабної війни з РФ" , - зазначив Зеленський.

Президент також виразив вдячність Ідальго за її непохитну позицію в питанні недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань, напередодні Олімпійських ігор у Парижі наступного року.

"На наступних Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році, якщо війна триватиме, якщо росіяни все ще атакуватимуть вас, це означатиме, що вони атакують нас і наші цінності. І, як на мене, російських спортсменів не можна приймати в Парижі, якщо триває війна", - наголосила Ідальго.

Окрім того, Зеленський вручив меру французької столиці почесну відзнаку "Місто-рятівник", що була присвоєна Парижу його указом.

Нагадаємо, що мер Парижа Анн Ідальго востаннє відвідувала Київ 9 лютого. Вона виступила у столичній мерії та заявила про своє небажання бачити представників Росії на Олімпіаді в Парижі.