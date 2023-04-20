Байден обговорив із президентом Єврокомісії економічну підтримку України

У четвер, 20 квітня, президент США Джо Байден провів розмову із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили підтримку України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Білого дому.

"Лідери обговорили нещодавню поїздку президента фон дер Ляйєн до Пекіна та їхню спільну відданість підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку, прав людини та сумлінної торгівлі" , - йдеться у повідомленні.

Президент Байден і президент фон дер Ляйєн також підтвердили зобов'язання США та ЄС забезпечити Україні необхідну економічну допомогу та допомогу в галузі безпеки.

"Також лідери вирішили продовжувати тісне співробітництво, щоб покласти на Кремль витрати на російську агресію" , - додали у Білому домі.

Нагадаємо, що США вчора, 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС, щоб розрядити обстановку навколо українського зерна.