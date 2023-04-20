ЗМІ: Словенія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України

Міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець підпише угоду із Європейським оборонним агентством (EDA) про приєднання до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України, повідомляє Європейська правда.

Про це пише RTV Slovenija.

Рішення ухвалили на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у межах плану постачання артилерійських боєприпасів в Україну, який передбачає надання одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

Як пояснили в Міністерстві оборони Словенії, угода встановлює межі участі держав-членів у проєкті й "не створить жодних фінансових зобов'язань для Республіки Словенія, оскільки лише встановлює рамки для подальшої співпраці".

Таким чином, Словенія долучиться до спільних закупівель боєприпасів у межах проекту EDA, до якого наразі приєдналися 23 країни-члени ЄС і Норвегія.

Як відомо, 20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців, який складається з трьох етапів.

На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – загалом на це виділять 1 мільярд євро. На другому етапі ще стільки ж коштів буде виділено на укладання контрактів із виробниками артилерійських боєприпасів, а далі держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.

Але країни-члени продовжують сперечатися щодо деяких деталей – зокрема, наскільки слід обмежити ці контракти виробниками з ЄС та чи включати в програму компанії зі США та Британії.

Видання Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляло, що Франція і Польща влаштували суперечку в середу, коли посли країн ЄС не змогли врегулювати спір про спільні контракти Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України.