Зеленський очікує, що у Вільнюсі офіційно запросять Україну до НАТО

Президент Володимир Зеленський очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку Україну офіційно запросять стати членом Північноатлантичного альянсу, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського 20 квітня.

Президент зазначив, що цього дня обговорював із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві захист України, "захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах", і захист життя.

Також ішлося про майбутні зустрічі у форматі "Рамштайн" та саміт Північноатлантичного альянсу.

"Готуємося до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга є важливою.

Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі.

Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року. Але його зміст опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з нашими партнерами.

Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена".

За словами Зеленського, внесок українських воїнів європейську та євроатлантичну безпеку зараз найбільший, бо вони "життям захищають свободу".

Президент подякував усім партнерам, які підтримують Україну.