ISW: Чому РФ не планує прибирати КПП на окупованих територіях

Контрольно-пропускні пункти між РФ та окупованими територіями на сході України суттєво сповільнюють постачання на фронт російських боєприпасів, однак Кремль з міркувань безпеки не планує відмовлятися від них, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

В інституті зауважили, що раніше російські "воєнкори" скаржилися, що КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.

Аналітики ISW зазначили, що Путін, ймовірно, намагається виправити затримки на пунктах пропуску шляхом збільшення робочого персоналу, що має прискорити перевірки, однак не планує позбуватися від них.

Зазначається, що раніше РФ посилила заходи безпеки і перевірки біля Керченського мосту.

"Кремль також може використовувати ці пункти пропуску для запобігання масовому переміщенню чоловіків з окупованої України, які уникають примусової мобілізації, для запобігання втечі російських мобілізованих до Росії та підтримки російських фільтраційних заходів", – наголошується у звіті інституту.