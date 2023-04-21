Розвідка Британії: Вплив погоди на контрнаступ ЗСУ перебільшений

Британська розвідка вважає, що хоча стан ґрунтів навесні справді ускладнює ведення бойових дій, російська пропаганда перебільшує вплив цього фактору на очікуваний контрнаступ України.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії від 21 квітня, повідомляє Українська правда.

Аналітики зазначають, що на території України зараз переважно вологі ґрунти і грязюка, скоріш за все, ускладнює військові операції для обох сторін.

"Втім, російські онлайн-ресурси скоріш за все перебільшують загальний вплив грязюки на спроможності українських сил у рамках своєї інформаційної операції, спрямованої на підвищення морального духу росіян і деморалізації тих, хто підтримує Україну, перед її очікуваним контрнаступом" , – зазначають в огляді.

Розвідка зазначає, що ближчими тижнями стан ґрунтів з точки зору ведення бойових дій покращиться, і більшою проблемою напевно буде мінна небезпека, на яку сторонам доведеться зважати під час усіх маневрів поза дорогами.