Орбан відреагував на заяву Столтенберга про членство України в НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лаконічно висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна має стати членом Альянсу.

У своєму Twitter Орбан розповсюдив публікацію Politico, де цитують слова Йєнса Столтенберга на брифінгу у Києві: "Законне місце України – у євроатлантичній сім'ї. Законне місце України – у НАТО. І згодом наша підтримка допоможе вам уможливити це".

Угорський прем'єр прокоментував цю заяву емоційною "Що?!".

Тим часом, генсек НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням на авіабазі "Рамштайн" заявив, що всі країни-члени НАТО погодилися з тим, що Україна стане членом Альянсу. Однак зараз необхідно забезпечити перемогу українців.