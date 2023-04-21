Орбан відреагував на заяву Столтенберга про членство України в НАТО
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лаконічно висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна має стати членом Альянсу.
У своєму Twitter Орбан розповсюдив публікацію Politico, де цитують слова Йєнса Столтенберга на брифінгу у Києві: "Законне місце України – у євроатлантичній сім'ї. Законне місце України – у НАТО. І згодом наша підтримка допоможе вам уможливити це".
Угорський прем'єр прокоментував цю заяву емоційною "Що?!".
Тим часом, генсек НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням на авіабазі "Рамштайн" заявив, що всі країни-члени НАТО погодилися з тим, що Україна стане членом Альянсу. Однак зараз необхідно забезпечити перемогу українців.
"Усі країни НАТО погодилися, що Україна буде членом НАТО, але зараз фокус на тому, щоб забезпечити перемогу України. Без суверенної та незалежної України немає сенсу обговорювати її членство в НАТО" , - сказав Столтенберг, коментуючи питання надання Україні дорожньої карти для вступу до НАТО.