В НАТО заявили про перетворення боїв в Україні на "війну логістик"

Бої в Україні перетворюються на війну логістик. Тому союзникам варто обговорювати і поставляти конкретні види зброї, якими необхідно забезпечити українців у їх боротьбі.﻿ Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням на авіабазі "Рамштайн", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Наскільки важливо обговорювати конкретні види озброєнь, настільки важливо і обговорювати, що все поставлене озброєння функціонує належним чином, для цього потрібні боєприпаси, запчастини, паливо тощо...Ця битва на виснаження перетворюється на війну логістик" , - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що сьогодні пройде нова зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, де союзники обговорять військову допомогу Україні.

Додамо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує від партнерів рішень щодо далекобійної зброї.

Тим часом в Пентагоні заявили, що пріоритетами для України та партнерів залишаються засоби ППО, артилерія та бронетехніка. Натомість в Міноборони України нагадали, що ключовим є і питання сучасних винищувачів.