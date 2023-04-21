Зустріч групи "Рамштайн" розпочалася: про що говоритимуть

На зустрічі Контактної групи з оборони України 21 квітня союзники говоритимуть не лише про найближчі потреби, а й про стратегію на весь 2023 рік. Про це перед початком зустрічі розповів у своєму Twitter міністр оборони Олексій Рєзніков.

Міністр нагадав, що цього дня виповнюється річниця з дня заснування формату "Рамштайн".

#Ramstein begins. Сьогодні, ми зазначимо один рік сьогодення цього формату. На agenda є analysis of what's been done, our strategy for 2023, поточні потреби в Armed Forces, і distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine's Defense Forces. We feel… pic.twitter.com/EPkoieG7Dy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

"На порядку денному – аналіз того, що вже зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм підтримки між усіма силами оборони України. Ми відчуваємо підтримку партнерів та продовжимо працювати на перемогу" , – зазначив Резніков.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн" цього тижня Україна проситиме про термінові постачання зенітно-ракетних комплексів, побоюючись, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.