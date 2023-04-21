Зустріч групи "Рамштайн" розпочалася: про що говоритимуть
На зустрічі Контактної групи з оборони України 21 квітня союзники говоритимуть не лише про найближчі потреби, а й про стратегію на весь 2023 рік. Про це перед початком зустрічі розповів у своєму Twitter міністр оборони Олексій Рєзніков.
Міністр нагадав, що цього дня виповнюється річниця з дня заснування формату "Рамштайн".
"На порядку денному – аналіз того, що вже зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм підтримки між усіма силами оборони України. Ми відчуваємо підтримку партнерів та продовжимо працювати на перемогу" , – зазначив Резніков.
Раніше повідомлялося, що на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн" цього тижня Україна проситиме про термінові постачання зенітно-ракетних комплексів, побоюючись, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.