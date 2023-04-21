Глава Міноборони Німеччини вважає допустимими операції ЗСУ на території РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком допустимими, повідомляє Європейська правда.

За його словами, ситуація, за якої військові країни, на яку напали, під час бойових дій проникають на територію противника, наприклад, щоби відрізати йому шляхи постачання – абсолютно нормальна.

"Доти, доки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, з цим доведеться вимушено змиритися. Неохоче, але так має відбуватися, наприклад, щоб відрізати шляхи постачання" , – зазначив німецький міністр.

Раніше Пісторіус заявляв, що розв`язана Росією війна є перешкодою для обговорення вступу України до НАТО. Міністр зазначив, що НАТО має "ретельно" зважувати будь-який крок до включення України в Альянс.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, закликаючи союзників до надання Україні західних винищувачів, запевняв, що вони не будуть використовуватися для заподіяння ударів по цілях на території Росії.

Як відомо, можливе застосування певних видів озброєнь, зокрема, літаків і далекобійних ракет, для ударів по території РФ є стримуючим фактором для союзників у процесі ухвалення рішень про можливе надання їх Україні.