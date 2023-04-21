Зеленський провів Ставку: обговорили плани РФ та розподіл зброї

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.

"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова - знаємо про всі плани ворога у найближчий період" , - заявив президент.

Також приділили увагу розробці ще якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів за підрозділами. Окрема увага – новоствореним бригадам.

Крім того, на Ставці обговорювали питання щодо налагодження виробництва ракет та боєприпасів вітчизняними підприємствами.