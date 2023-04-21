Буданова заочно заарештували у РФ за "тероризм"

Російський суд заочно заарештував керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова за звинуваченням у "тероризмі" та "незаконному використанні зброї", повідомляє Українська правда.

Російське видання "Новий час" повідомляє, що рішення ухвалив Лефортовський суд Москви.

ФСБ звинувачує Буданова в організації терористичного співтовариства, незаконному обігу зброї та тероризмі (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 та п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст.222.1 КК РФ).

Російське державне агентство ТАРС уточнює, що Буданова заочно заарештували у справі про "теракт на Керченському мосту". Слідчий комітет РФ ініціюватиме його оголошення у міжнародний розшук.