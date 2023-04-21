Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на близько $29 млн

Влада Канади оголосила про надання Україні нового пкету допомоги на майже 39 мільйонів канадських доларів (понад 28,8 млн дол США), повідомляє Ділова столиця.

Про це очільниця Міністерства оборони Канади Аніта Ананд повідомила на 11-му засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині із посиланням на пресслужбу відомства.

Політик заявила, що допомога від Канади Україні містить виділення коштів на 3,3 млн літрів палива, модульні плавучі мости, медичні аптечки, 40 снайперських гвинтівок 50-го калібру, боєприпаси, запчастини і аксесуари від компанії Prairie Gun Works, що базується у Вінніпезі. А також нове радіообладнання до танку Leopard 2.

За словами Ананд, всі вісім бойових танків Leopard 2, переданих Канадою Україні, були доставлені до Польщі, і що Канада направила трьох інструкторів для навчання українських танкістів.

Міністр також підтвердила недавню заяву Канади про передачу ЗСУ понад 21 000 одиниць стрілецької зброї, у тому числі штурмові гвинтівки, кулемети та понад 2,4 мільйони набоїв до стрілецької зброї.

"Канада тісно співпрацює з союзниками та партнерами, щоб надати Україні всебічну військову допомогу, якої вона потребує, якнайшвидше" , – заявили у Міноборони Канади.

Нагадаємо, сьогодні проходить одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн".

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, під час зустрічі обговорюватимуть зміцнення протиповітряної оборони України, питання ремонту західної техніки та, ймовірно, літаків.