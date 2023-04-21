Чехія повністю відмовилася від імпорту російського газу в першому кварталі 2023 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства промисловості та торгівлі Чехії.

"Вперше в новітній історії Чехії ми обійшлися без поставок газу з Росії протягом першого кварталу року. Це велике досягнення. Я не знаю жодної іншої країни, яка змогла б протягом року позбутися майже стовідсоткової залежності від імпорту газу з Росії. Ми всі зробили свій внесок у це, тому що скорочення споживання зіграло вирішальну роль" , - заявив міністр торгівлі Чехії Юзеф Сікела.

Газ із Росії змогли замінити постачаннями з інших країн. Так, природний газ у першому кварталі року надходив із Норвегії, а скраплений газ морем постачали через Бельгію та Нідерланди. Загалом усі постачання транзитом проходили через Німеччину.

Також у міністерстві повідомили, що запаси газу станом на 20 квітня становлять 1,668 млн кубометрів, і за наявними даними це найвище значення принаймні з 2015 року.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів працює над припиненням імпорту скрапленого природного газу з Росії.

Також раніше ми писали, що Велика Британія повністю зупинила імпорт зрідженого газу з Росії з 1 січня 2023 року.