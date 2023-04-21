Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов іронічно відреагував на свій "заочний арешт" у Росії і пообіцяв працювати ще краще над відсіччю окупантам, повідомляє Українська правда.

"Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще".

Що передувало:

21 квітня стало відомо, що російський суд заочно заарештував очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова у справі про "теракт" на Керченському мосту. Повідомлялось, що росіяни планують оголосити його у міжнародний розшук.