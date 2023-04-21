Зеленський провів зустріч із президентом ЄБРР: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проєктів під час повномасштабної війни.

Зокрема, Зеленський наголосив на пріоритетності інвестицій ЄБРР саме у приватний сектор та проєкти розвитку України.

Голова держави також закликав ЄБРР звернути увагу на житловий сегмент та стимулювання житлового будівництва в Україні, зокрема в контексті реалізації державної іпотечної програми.

Зеленський акцентував на необхідності прискорення реалізації всіх проєктів банку у нашій країні: "Швидкість сьогодні, в умовах війни та нагальної відбудови, є критично важливим елементом".

Нагадаємо, ЄБРР планує інвестувати в Україну щонайменше 1,7 млрд євро у 2023 році.

До того ж, ЄБРР виділив 372 млн євро для термінового ремонту енергетичної інфраструктури України.