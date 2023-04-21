ЗМІ: Україна просила у Франції дані для польотів літаків і дронів над Білоруссю

Франція відмовилася надати Україні доступ до інформації, яка б дозволила її літальним апаратам здійснювати непомітні польоти над Білоруссю, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на джерела повідомила французька газета Le Monde.

За інформацією видання, українська влада попросила в Парижа цифрову карту білоруської території – DTED (Digital Terrain Elevation Data), яка є необхідною для здійснення повітряних місій на низькій висоті.

DTED детально описують місцевість, а також містять перелік перешкод, як-то високовольтні лінії електропередач або вітрові турбіни, і, перш за все, військове обладнання, яке може становити небезпеку для літака, наприклад, радари або зенітні батареї.

"Сюди входять усі тактичні дані, необхідні для польоту на дуже малій висоті, вночі або в умовах поганої видимості" , – розповіло військове джерело, додаючи, що такі польоти дозволяють літальному апарату бути фактично непоміченим.

Джерело припустило, що такі дані були потрібні Україні для заподіяння ударів по військових об'єктах у Білорусі, які використовуються для атаки на українську територію.

Франція відмовилась надавати Україні дані DTED щодо Білорусі, пише газета. Виправдовуючи відмову, Париж заявив, що його підтримка буде непохитною доти, доки Київ захищатиме лише українську територію, але не може бути й мови про участь в операціях на іноземній території.

"Французькі військові джерела вказують на те, що Україна, ймовірно, вже звернулася з таким проханням до інших членів коаліції, які підтримують її зусилля проти російської агресії. До Франції Київ звернувся б лише після того, як отримав відмову" , – додає Le Monde.

Україна офіційно не підтверджувала ударів по білоруській території, але Мінськ звинувачував її в атаці на радіолокаційний літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" на початку цього року.

Українсько-білоруські відносини, однак, досягли найнижчої точки за історію після зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка з ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним.