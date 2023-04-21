Зеленський підписав закон про набуття громадянства України

Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав законопроект №7606 про нові правила отримання громадянства України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить сайт Верховної Ради.

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України.

21 квітня Зеленський підписав закон.

Згідно із законом, для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.