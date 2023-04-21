Залужний розповів, як морпіхи ЗСУ нищать окупантів під Вугледаром
Морські піхотинці місяцями ефективно нищать російських окупантів під Вугледаром на Донеччині, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відео, поширене на сторінці головнокомандувача Валерія Залужного у Facebook.
"Воїни 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського упродовж місяців знищують техніку та живу силу ворога на підступах до Вугледара.
В ефективній взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, морська піхота проводить як оборонні так і контрнаступальні дії. Яскравим прикладом стала операція, під час якої вдалося повністю взяти під контроль Верхні Дачі на підступах до Вугледара та розбити еліту російського війська - 155-ту окрему бригаду морської піхоти".
Зазначається, що українські морські піхотинці постійно тренуються та вдосконалюються, щоб давати відсіч ворогу на кожному клаптику рідної землі.
Один із командирів 35-ї бригади морської піхоти Сергій розповідає наступне:
"Є сильне відчуття гордості за те, що саме морська піхота Збройних сил України показала Тихоокеанському флоту свою міць, наполегливість, стійкість, мужність. І, відповідно, більше двадцяти морпіхів ворога ми взяли в полон, завдяки ефективній взаємодії 35-ї та 56-ї бригад".