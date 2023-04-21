Кабмін спростив механізм направлення військових на лікування за кордон

Кабінет міністрів України спростив механізм направлення військовослужбовців на лікування за кордон. Тепер проведення консиліуму військово-медичного закладу не потрібне, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Так, тепер медзаклад, у якому лікується військовий, зможе самостійно формувати висновок про необхідність направлення на лікування за кордон. Цей заклад надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, що входить до складу сектору безпеки й оборони.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що це нововведення допоможе військовим максимально швидко й без зайвих бюрократичних процедур отримати необхідне лікування чи реабілітацію за кордоном.

А ось міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що це рішення дозволить спростити процедуру направлення військових на лікування до клінік Європи.

"Українські бійці щодня ризикують своїм життям і здоров’ям, захищаючи наше з вами життя і свободу. Наше спільне завдання — забезпечити всі умови для надання їм усієї необхідної медичної допомоги" , — сказав Ляшко.

Раніше для лікування військового за кордоном був необхідний консиліум, який створювали наказом керівника військово-медичного закладу. До його складу мали входити не менше п'яти лікарів.

Щонайменше двоє з них мали бути працівниками медзакладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу та не належать до сфери управління державних органів, що входять до складу сектору безпеки і оборони.