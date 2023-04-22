Португалія оголосила про передачу Україні 5 бронеавтомобілів
За підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністерка національної оборони Португалії Елена Каррейрас повідомила, що її країна передасть Україні 5 бронеавтомобілів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило міністерство національної оборони Португалії у Twitter.
Португалія відправить в Україну п'ять броньованих рятувальних і медичних машин – три типу M113 і дві типу M577, йдеться у повідомленні.
Що цьому передувало:
- 21 квітня учасники зустрічі у форматі "Рамштайн" підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків Leopard 2, поставлених раніше до України.
- На засіданні Контактної групи Чехія висловила готовність модернізувати ще кількадесят танків Т-72 у межах партнерського проєкту зі США та Нідерландами, аби посилити військову підтримку Києва.
- Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце оголосила на "Рамштайні" про рішення передати Києву всі наявні в латвійської сторони переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.