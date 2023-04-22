ISW пояснив, чому Пригожин закликав Кремль закінчити "СВО"
Заклики Євгена Пригожина до Кремля закінчити так звану "СВО" та зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях може свідчити про те, що засновник ПВК "Вагнер" знайшов союзників у Міністерстві оборони РФ, які підтримують тимчасове заморожування війни в України, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звіт Інституту вивчення війни.
Аналітики ISW наголошують, що на початку квітня Пригожин публічно відновив співпрацю з Міноборони РФ та, схоже, повернув собі частину наданих Кремлем привілеїв після багатомісячної ворожнечі з російським військовим командуванням.
В інституті вважають, що співпраця Пригожина з Міноборони РФ вказує на те, що очільник "Вагнера", ймовірно, досягнув домовленостей з російським військовим командуванням, запропонувавши Путіну виступити з пропозицією про тимчасове припинення вогню. Таким чином, йдеться у звіті, Пригожин хоче повернути собі можливість нарощувати сили та розширити політичні перспективи напередодні парламентських і президентських виборів у РФ.
В інституті зауважили, що раніше Пригожин також критикував максималістські цілі Путіна щодо війни в Україні та робив песимістичні прогнози про те, скільки часу знадобиться РФ для захоплення Донбасу. Відповідні заяви, припустили в ISW, ймовірно, є частиною наративу про припинення вогню.
Аналітики інституту також відзначили, що клуб "Розгніваних патріотів", одним з очільників якого є Ігор Гіркін, нещодавно звинуватив Пригожина в підтримці зусиль, спрямованих на заморожування війни в Україні.
"Це звинувачення може свідчити про те, що Пригожин знайшов покровителя, ймовірно пов'язаного з російським Міноборони, який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних причин", – йдеться у звіті.
"Тимчасове припинення вогню в Україні і затягування війни піде лише на користь Росії, оскільки дозволить їй відновити свої сили і послабити підтримку України з боку Заходу. Росія використовуватиме окуповані території України як плацдарм для майбутніх наступальних операцій після того, як відновить свою боєздатність", – підсумували в ISW.