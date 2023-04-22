Bloomberg: Через санкції Індія призупинила закупівлі зброї у Росії

Індія призупинила поставки військової техніки з РФ, країна намагаються знайти механізм оплати, який би не порушував санкції США, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Bloomberg з посиланням на індійських чиновників.

Як пише видання, індійські платежі за російську зброю на суму понад 2 млрд доларів "застрягли" на рік, країна не може оплатити рахунок у доларах США, оскільки остерігається вторинних санкцій. Натомість Росія не поставила Індії 2 батареї систем ППО С-400.

Зазначається, що сторони не можуть домовитися про способи оплати. Росія не хоче приймати рупії через нестабільність обмінного курсу. Нью-Делі зі свого боку також не хоче укладати угоду в рублях через побоювання, що не зможе придбати достатню кількість російської валюти за справедливим курсом.

За даними видання, уряд Індії запропонував Москві використовувати рупії, отримані від продажу зброї, для інвестування в індійські боргові зобов'язання і ринки капіталу, щоб уникнути накопичення рупій, однак уряд РФ не вважає таку пропозицію привабливою.

Одним з можливих рішень, пише Bloomberg, могло б стати використання євро і дирхамів, які використовуються для оплати російської нафти. Однак, відзначає видання, використання цих валют для оплати озброєнь може викликати реакцію з боку США та призвести до збільшення витрат через несприятливий для Індії обмінний курс.

Є ще ідея розплатитися за зброю індійськими товарами, відзначає видання. Втім, вона важко реалізовується, оскільки російський експорт до Індії значно перевищує імпорт з неї.

За словами джерел видання, питання оплати за зброю останнім часом набуло більшої актуальності і домінувало в дискусіях під час січневого візиту радника з національної безпеки Аджита Довала до Москви. Це ж питання також активно обговорювалося під час переговорів у Делі між віце-прем'єр-міністром Росії Денисом Мантуровим і міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.

Зазначається, що відсутність поставок комплектуючих і запасних частин є важливою проблемою для Індії, оскільки у неї на озброєнні перебувають понад 250 винищувачів Су-30, понад 1,2 тис. танків Т-90 і 7 субмарин російського виробництва.