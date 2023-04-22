У Підмосков'ї потужна пожежа, горить цех з утилізації відходів

У Люберцях (Московська область) сьогодні вранці спалахнула масштабна пожежа. Там загорівся цех з утилізації пластику та гуми, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал МНС Росії.

"У Люберцях вогнеборці локалізували пожежу у металевому цеху з утилізації відходів. Загрози сусіднім будівлям немає" , - йдеться в повідомленні.

Як помітно з кадрів, величезний стовп диму видно майже з усього міста. Площа пожежі охопила 1500 квадратних кілометрів.

До гасіння росіяни залучили 11 машин та 38 пожежників.

Нагадаємо, 19 квітня в російському Дзержинську спалахнула масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас.

Також раніше у Підмосков'ї загорівся місцевий ринок, потім вогонь перекинувся на ресторан.