МЗС: Іспанія доставить в Україну танки Leopard 2 найближчими днями

Іспанія має намір поставити танки Leopard 2A4 в Україну найближчими днями. Мова йде про шість з десяти обіцяних машин, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, якого цитує Tagesschau.

"Іспанія має намір передати Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2 найближчими днями. Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками" , - сказав Альбарес.

За його словами, Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

"Це включає гуманітарну допомогу, приймання біженців і постачання оборонної зброї" , - уточнив Альбарес.

При цьому іспанські ЗМІ зазначають, що за останні тижні 55 українських військових пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.