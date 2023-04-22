МЗС: Іспанія доставить в Україну танки Leopard 2 найближчими днями
Іспанія має намір поставити танки Leopard 2A4 в Україну найближчими днями. Мова йде про шість з десяти обіцяних машин, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, якого цитує Tagesschau.
"Іспанія має намір передати Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2 найближчими днями. Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками", - сказав Альбарес.
За його словами, Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.
"Це включає гуманітарну допомогу, приймання біженців і постачання оборонної зброї", - уточнив Альбарес.
При цьому іспанські ЗМІ зазначають, що за останні тижні 55 українських військових пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.