Окупанти повідомляють про роботу системи протиповітряної оборони у Криму
Окупанти заявили, що в Криму спрацювала система протиповітряної оборони, жертв немає, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у Telegram.
"Системи протиповітряної оборони відпрацювали в небі над Кримом, жертв і руйнувань немає".
Аксьонов закликає росіян "дотримуватися спокою".
Нагадаємо:
Вранці в суботу 22 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух в окупованому росіянами місті.