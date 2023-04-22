Окупанти повідомляють про роботу системи протиповітряної оборони у Криму

Окупанти заявили, що в Криму спрацювала система протиповітряної оборони, жертв немає, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

"Системи протиповітряної оборони відпрацювали в небі над Кримом, жертв і руйнувань немає".

Аксьонов закликає росіян "дотримуватися спокою".

Нагадаємо:

Вранці в суботу 22 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух в окупованому росіянами місті.