У Силах оборони спрогнозували дату потенційної ракетної атаки Росії
РФ може здійснити масовану ракетну атаку 9 травня, або й раніше, повідомляє Ділова столиця.
РФ може здійснити масовану ракетну атаку 9 травня, спрогнозувала речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
"Навряд чи у противника вистачить сил, засобів і часу на підготовку кількох таких ударів, але на один, напевно що, назбирають. Цілком ймовірно, що такий удар ворог може присвятити якраз своїм сакральним датам, як він любить це робити з певним символізмом, тобто в районі 9 травня", — заявила Гуменюк.
Вона зазначила, що враховуючи підступність ворога, можна розраховувати, що атака відбудеться й раніше.