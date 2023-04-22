У Силах оборони спрогнозували дату потенційної ракетної атаки Росії

РФ може здійснити масовану ракетну атаку 9 травня, або й раніше, повідомляє Ділова столиця.

РФ може здійснити масовану ракетну атаку 9 травня, спрогнозувала речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Навряд чи у противника вистачить сил, засобів і часу на підготовку кількох таких ударів, але на один, напевно що, назбирають. Цілком ймовірно, що такий удар ворог може присвятити якраз своїм сакральним датам, як він любить це робити з певним символізмом, тобто в районі 9 травня" , — заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що враховуючи підступність ворога, можна розраховувати, що атака відбудеться й раніше.