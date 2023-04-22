Продаж валюти на міжбанку: НБУ збільшив обсяг до 560 млн доларів

За тиждень з 17 по 21 квітня Національний банк продав з резервів понад 560 млн доларів, натомість в резерви нічого не викупив, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в даних НБУ.

Минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 560,07 млн доларів, а тижнем раніше – 242,92 млн доларів. При цьому НБУ за останні три тижні купив тільки 1 млн доларів

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 8,172 млрд доларів та придбав - 62,3 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо:

Національний банк з 21 квітня розширив можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню.