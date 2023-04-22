Швеція розраховує стати членом НАТО до початку літнього саміту

Швеція розраховує приєднатись до Альянсу до початку саміту у Вільнюсі, який відбудеться вже в липні, повідомляє РБК-Україна.

Про цеи розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Я сподіваюся, що до саміту у Вільнюсі 11-12 липня ми зможемо приєднатися до альянсу, і ми відчуваємо сильну підтримку нашої заявки. Я мав честь приймати міністра оборони Остіна два дні тому у Швеції, і він сказав, що дуже важливо, щоб Швеція стала членом альянсу до Вільнюського саміту" , - відзначив Йонсон.

Міністр оборони додав, що Стокгольм з повагою відносить до того факту, що кожна з країни приймає особисте рішення щодо вступу інших до НАТО. Воодночас Швеція відчуває сильну підтримку своєї заявки до Альянсу.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем також розраховує на вступ країни до НАТО в липні цього року.

Тим часом Угорщина обіцяє ратифікувати угоду про вступ Швеції до НАТО під час весняної сесії. Туреччина, зі свого боку, в червні планує продовжити переговори зі Стокгольмом щодо його членства в Альянсі.