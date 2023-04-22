У Бєлгороді знайшли "вибухонебезпечний предмет", із будинків евакуюють людей

У російському Бєлгороді недалеко від місця вибуху бомби з російського літака виявили "вибухонебезпечний предмет" і евакуюють 17 багатоквартирних будинків, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

"Саперами був знайдений вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки Міноборони РФ ухвалили рішення знешкодити його на полігоні.

Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів.

За попередніми даними, це понад три тисячі осіб. Усім, кому буде необхідна допомога з тимчасового розміщення, вона буде надана".

Повідомляється, що людей вивезуть у місця, де є вода та харчування. На це виділили 90 одиниць транспорту.