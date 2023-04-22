Резніков про результати "Рамштайну": Росія наближається до Нюрнберга II

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ. Це також наближає до притягнення Росії до відповідальності за її злочини, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter-сторінка глави Міноборони Олексія Резнікова.

"Результати Рамштайну-11: Росія наближається до Нюрнберга II. Кожна зустріч у такому форматі не лише дає більше корисних "подарунків" для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності" , - написав Резніков.

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня відбулася одинадцята зустріч союзників України з оборони у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

За підсумками якого було оголошено, що учасники "Рамштайну" передали Україні понад 230 танків, понад 1550 одиниць бронетехніки та інше обладнання.