РосЗМІ: Німеччина ухвалила рішення про видворення російських дипломатів

Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів з країни. В Росії погрожують дзеркальною відповіддю, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише російське видання TACC.

"Влада ФРН ухвалила рішення про чергове масове вислання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині. Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром" , - зазначили в МЗС Росії.

Воодночас зазначається, що Росія дзеркально відповість на рішення Німеччини назвавши рішення Берліну "ворожим". Зокрема, Кремль планує "суттєво обмежити максимальну кількість працівників німецьких дипломатичних представництв".

В Росії звинуватили Німеччину в тому, що вона нібито "афішувала нову висилку дипломатів".

Нагадаємо, що Норвегія нещодавно оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Пізніше в Осло заявили, що дипломати займались радіорозвідкою в країні.