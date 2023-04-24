Зеленський пояснив, чому ми не можемо відмовитись від оборони Бахмута

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya заявляє, що Україна не може відмовитися від утримання Бахмута, оскільки його захоплення може відкрити Росії плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов'янськ, повідомляє Українська правда.

"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це [допоможе] розширити фронт бойових дій і дасть російським військам і "Вагнеру" шанс захопити більше наших земель" , - заявив президент.

За його словами, якщо Росія захопить Бахмут, це може стати плацдармом для наступу на два великих міста, які вона давно прагне захопити в Донецькій області: Краматорськ і Слов'янськ.

Як зазначає видання, незважаючи на те, що деякі аналітики кажуть, що Бахмут має невелику стратегічну цінність, Зеленський наполягає на тому, що Україна не відмовиться від цього міста. Він закликав усіх "відвідати [місто], щоб вони могли зрозуміти, що може статися і які загрози існують".

Зеленський в інтерв’ю висловив упевненість у здатності України відбити російське вторгнення, заявивши, що Україна готується до контрнаступу.

"Я не можу описати ситуацію як хорошу, але ми боремося. Ми сильніші, ніж були рік тому" , - сказав він.

Зеленський заявив, що українська армія готується до контрнаступу й висловив упевненість в його успіху.

"Наша армія готується, і ми робимо все можливе, щоб зробити її сильнішою" , - сказав він.

Зеленський також подякував союзникам за підтримку, але зазначив, що вони також підтримують себе, допомагаючи Україні.

"Правда полягає в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це те, що зрозуміло кожному" , - сказав він, додавши, що Україна, однак, може зупинити Росію.