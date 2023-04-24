Нові санкції проти РФ та скандал з послом Китаю: новини за вихідні

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві. Водночас президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів щодо РФ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Більш детально про те, що сталося 22 та 23 квітня:

Війна Росії проти України: останні новини

Росія ввечері 22 квітня атакувала ракетами Харків та село Котляри Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та фабрика.

Українські військові відбили 45 ворожих атак на сході. При цьому найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Російські окупанти посилили обстріли Херсонського та Бериславського районів через інформацію про можливий контрнаступ українських військових.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що перший дивізіон зенітно-ракетної системи Patriot вже заступив на бойове чергування.

Минулої доби російські окупанти завдали масованого удару з чотирьох літаків, які скинули п'ять бомб під Херсоном. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Російські військові атакували Нікополь за допомогою безпілотників у неділю, 23 квітня. Внаслідок атаки є постраждалі серед мирних мешканців.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відповів на пропозицію відвідати Україну. Сам він не приїде до Києва, але відправить свого спецпомічника

Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення. Техніка пришвидшить процес розмінування та збереже життя українців.

Санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів. Вони стосуються 40 фізичних та 382 юридичних осіб.

Європейський союз збирається запропонувати заборонити транзит низки товарів через Росію, щоб посилити дотримання вже запроваджених раніше обмежень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада наразі веде підготовку декількох важливих міжнародних подій. Це допоможе збільшити кількість озброєння для військових.

Скандал з китайським послом у Франції

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що Лу Шайе не знає географії, або ж його позиція йде всупереч позиції Китаю.

На скандальну заяву посла КНР також відреагували у Литві, Латвії та Естонії.

Російських журналістів не пустили до США

Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводження глави МЗС РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН. Своєю чергою Лавров в аеропорту перед вильотом до Нью-Йорка відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде.