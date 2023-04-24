Генштаб: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів та 11 БПЛА

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів та 11 БПЛА
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів, 3 683 танки, 2 849 артилерійських систем і 7 139 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків - 3683 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од.,
  • артилерійських систем – 2 849 (+12) од.,
  • РСЗВ – 539 (+0) од.,
  • засобів ППО – 289 (+0) од.,
  • літаків – 308 (+0) од.,
  • вертольотів – 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2413 (+11) од.,
  • крилатих ракет - 911 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од.,
  • спеціальної техніки – 339 (+0) од.

Дані уточнюються.

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