Генштаб: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів та 11 БПЛА
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів, 3 683 танки, 2 849 артилерійських систем і 7 139 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,
- танків - 3683 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од.,
- артилерійських систем – 2 849 (+12) од.,
- РСЗВ – 539 (+0) од.,
- засобів ППО – 289 (+0) од.,
- літаків – 308 (+0) од.,
- вертольотів – 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2413 (+11) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од.,
- спеціальної техніки – 339 (+0) од.
Дані уточнюються.