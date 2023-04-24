Генштаб: ЗСУ за добу знищили 660 окупантів та 11 БПЛА

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів, 3 683 танки, 2 849 артилерійських систем і 7 139 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,

танків - 3683 (+8) од.

бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од.,

артилерійських систем – 2 849 (+12) од.,

РСЗВ – 539 (+0) од.,

засобів ППО – 289 (+0) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

вертольотів – 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2413 (+11) од.,

крилатих ракет - 911 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од.,

спеціальної техніки – 339 (+0) од.

Дані уточнюються.