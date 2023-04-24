"Нафтогаз" хоче залучити ExxonMobil, Halliburton та Chevron, аби наростити видобуток газу

Державний "Нафтогаз" провів переговори з великими американськими нафтовими групами ExxonMobil, Halliburton та Chevron щодо енергетичних проєктів, передусім з видобутку газу, в Україні.﻿ Про це очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Переговори з великими американськими гравцями на ринку викопного палива є частиною стратегії зі збільшення видобутку газу, який, на думку українських посадовців, може допомогти замінити російські поставки до Європи в найближчі роки.

Чернишов розповів, що останніми днями провів зустрічі у Вашингтоні з представниками Halliburton та ExxonMobil. За його словами, в січні він зустрічався з керівництвом Chevron.

"Ми розуміємо, що приватним компаніям досить важко працювати під час війни" , - сказав він.

"Ми працюємо над страховими механізмами, щоб захистити їхній капітал. Напевно, це займе деякий час. Але ми не чекаємо - ми йдемо вперед" , - додав голова "Нафтогазу".

Чернишов зазначив, що останніми днями він також зустрівся з посадовцями Білого дому, членами Конґресу та сенаторами, намагаючись заручитися більшою політичною підтримкою для американських інвестицій в енергетичний сектор України.

Україна давно наголошує на перспективах збільшення видобутку сланцевого газу та нетрадиційних джерел енергії в Харківській, Полтавській та Закарпатській областях. "Нафтогаз" заявив, що сподівається скористатися американським досвідом у бурінні сланцевих свердловин на суші, який зробив США найбільшим у світі виробником нафти і газу.

"Нафтогаз" сподівається незабаром підписати контракт з Halliburton, який допоможе збільшити видобуток до 13,5 млрд кубометрів цього року, що приблизно на 1 млрд кубометрів більше, ніж у 2022 році. Чернишов сказав, що важко взяти на себе зобов'язання щодо довгострокових цілей видобутку, поки не закінчиться війна.

"Це дуже багато. І для того, щоб досягти цього, нам може знадобитися серйозне розширення сервісу та технологічні драйвери, які Halliburton здатна забезпечити" , - сказав Чернишов.

"Ми хочемо, щоб вони значно розширили [свою присутність]" , - додав він.

Переговори з Exxon і Chevron, компаніями, які наразі не працюють в Україні, перебувають на ранній стадії, і для того, щоб досягти результатів, знадобиться більше часу. "Нафтогаз" заявиляє, що він відкритий до різноманітних домовленостей.