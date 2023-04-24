Ядерного удару після заходу в Крим не буде – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару, коли українські захисники зайдуть в окупований Крим, повідомляє Українська правда.

На питання, чи не буде ядерного удару у разі, якщо ЗСУ зайдуть в Крим, Буданов відповів: "Не буде".

На його думку, російська пропаганда висвітлить втрату Криму як "вимушений крок" – так само, як під час деокупації Херсона.

﻿"Болісно це визнавати, але треба сказати: їхня пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона – а це був найбільший здобуток так званої "спеціальної воєнної операції" – просто як буденну справу. Причому вивернули це так, що це в принципі ще й гарна річ була для них.

Тобто вони вже все напрацювали. Моделі по тому, як висвічувати новини під час подій у Криму – всі вони вже є, вони нам чудово відомі. Повірте, вони спрацюють на їх суспільство.