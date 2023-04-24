Китай відреагував на скандальну заяви свого посла про Крим

У міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на заяви свого посла у Франції Лу Шайє, який сказав, що тимчасово окупований Крим нібито "спочатку належав Росії"﻿. Про це речниця МЗС КНР Мао Нін повідомила на брифінгу із посиланням на Global Times, повідомляє Ділова столиця.

"Китай поважає суверенну незалежність та територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи статуту ООН…

Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами" , — сказала Мао Нін.

Нагадаємо, посол Китаю Лю Шайє в інтерв'ю висловив думку, що країни колишнього СРСР "не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни". Він також сказав, що питання територіальної належності окупованого РФ Криму "залежить від того, як сприймати проблему", і що півострів "від початку належав Росії".

Близько 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні із закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю за його сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні.

24 квітня посольство Китаю у Франції видалило інтерв'ю зі словами посла Лю Шая, який заявив про "незрозумілий" статус пострадянських країн.