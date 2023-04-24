WP: На прохання США Україна відклала "ювілейні" атаки на РФ

За даними The Washington Post, українська розвідка планувала масові удари по Москві в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, але відмовилась від цього на прохання США.﻿﻿, повідомляє Українська правда.

"Голова військової розвідки України Кирило Буданов планував сміливі удари в глибокому тилу ворога, що викликало занепокоєння офіційних осіб у Вашингтоні.

У лютому, коли до першої річниці вторгнення Росії в Україну залишалися лічені дні, офіційні особи в Києві були зайняті розробкою планів нападу на Москву.

Генерал-майор Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів "підготуватися до масових ударів 24 лютого... усім, що є в розпорядженні ГУР" , - пише видання.

Про це йдеться в секретній доповіді Агентства національної безпеки США.

Повідомляється, що в Україні навіть міркували про морський удар з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ.

Чиновники у Вашингтоні таємно спостерігали за планами українців, а в Білому домі побоювалися, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля.

22 лютого, за два дні до річниці, ЦРУ розповсюдило нову секретну доповідь: ГУР "на прохання Вашингтона погодився відкласти удари" по Москві.

Ця інформація стала частиною масиву секретної інформації, що просочилась в мережу нещодавно, але не пояснюють, хто саме втрутився і чому українці погодилися відступити.

"Україну, яка прагне перенести бойові дії на територію Росії, іноді стримують США, які послідовно намагаються уникнути ескалації конфлікту до прямого зіткнення між американськими та російськими військами.

Деякі американські чиновники розглядають напади на Росію, особливо із застосуванням американської зброї, як дуже ризиковані операції, які можуть здатися президенту Росії Володимиру Путіну настільки загрозливими, що він вдасться до використання тактичної ядерної зброї" , - йдеться в матеріалі видання.

Повідомляється, що у приватних розмовах американські та європейські чиновники висловлюють своє захоплення Будановим. Але вони також кажуть, що його зухвалість іноді змушує їх нервувати.

Зокрема, у документах йдеться про те, що 13 лютого Буданов наказав одному зі своїх офіцерів бути готовим до операції, а США повторили свою публічну рекомендацію своїм громадянам негайно покинути РФ.

Документи також вказують на те, що американська розвідка стежить за комунікаціями Буданова, що, схоже, не є новиною для нього самого.

Відомство Буданова планувало атакувати членів ПВК "Вагнер" в Малі "Вагнер", але наразі невідомо на якій стадії зараз перебуває операція в Малі і чи отримали в ГУР дозвіл на виконання своїх планів.

ГУР також розробило плани таємних атак на російські сили в Сирії з використанням таємної допомоги курдів.

Офіційні особи у Вашингтоні та Європі зробили Україні зауваження за атаки за межами її території, які, на їхню думку, зайшли надто далеко.

Американські чиновники також стурбовані тим, що Пекін, ймовірно, розглядатиме атаки України всередині Росії як "можливість представити НАТО як агресора", і що Китай може збільшити свою підтримку Росії, якщо вважатиме ці атаки "значними".

США забороняють Україні використовувати американську зброю для нанесення ударів по Росії.

Високопоставлений український чиновник заявив, що готовність Києва не стріляти по певних цілях і координувати свої дії з американцями має заохотити США до надання більш сучасної зброї з більшою дальністю дії, наприклад, ATACMS.

Однак поки що представники адміністрації Байдена відмовилися надати Україні цю зброю.