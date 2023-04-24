ГУР: Керівництво РФ ще не задіяло близько 120 тисяч мобілізованих

Росія не відправила до України ще близько 120 тисяч мобілізованих із тієї кількості, яку закликала раніше; деякі з них просто не можуть бути перекинуті. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна.

"Цікаве питання (скільки мобілізованих ще не перекинуто в Україну - ред.). З тієї кількості, яка вже була тоді офіційно покликана - близько 120 тисяч" , - заявив Буданов.

Він уточнив, що йдеться про "мобиків", які знаходяться на території Росії.

"Вони не всі можуть бути перекинуті, ви ще це повинні розуміти. Тому що є втрати, є якась поточна робота, хтось її має виконувати. Оскільки втрати є досить значними, цей некомплект кимось треба компенсувати" , - зазначив голова. ГУР.

Буданов додав, що ситуація з мобілізацією в Росії "рухається нормально". За інформацією голови ГУР, у середньому за місяць окупанти мобілізують 20 тисяч. Він уточнив, що це узагальнена цифра